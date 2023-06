Amministrative: Tassinari (FI), ristabilita verità su nostra candidata a Piacenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avevamo dubbi sull'estraneità alle accuse che venivano mosse alla nostra candidata alle comunali a Piacenza, Olga Marsico, etichettata come impresentabile dalla Commissione parlamentare Antimafia, senza alcun motivo. La verità è venuta fuori e la Corte d'Appello l'ha completamente prosciolta da ogni accusa. Olga Marsico non ha mai commesso alcun reato, ed era stata accusata addirittura di peculato da un meccanismo di valutazione della commissione Antimafia che fa acqua da tutte le parti. Il suo casellario giudiziario è sempre stato pulito e tutta la documentazione presentata era in regola, eppure, a poche ore dalle elezione, le è stata comunicata l'incandidabilità. Siamo contenti perché è venuta fuori la verità, ma lo ripeto, noi di Forza Italia non abbiamo mai avuto dubbi sul suo valore e sul suo merito". Lo ha dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna.(Rin)