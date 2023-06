Governo: Nevi (FI), Santanché? Noi garantisti, Pd tornato su via giustizialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd ha scelto di tornare sulla via del giustizialismo che lo ha contraddistinto nei primi anni '90. La questione che riguarda il ministro Santanchè riguarda la sua attività privata relativa ad anni fa, abbiamo già avuto tante volte la dimostrazione che queste inchieste giornalistiche, specie di alcune trasmissioni, finiscono in assoluzioni piene. La ministra Santanchè deve essere giudicata per come fa il ministro e lì che l'opposizione dovrebbe essere incalzante, chiedendole conto delle misure che assume per il Paese". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, ad "Agorà" su Rai3. "Fino ad ora, ha dimostrato di saper fare bene, che segue il settore, che lo sta rilanciando, su quanto accaduto quattro anni fa ne risponderà davanti alla magistratura. Noi siamo garantisti non a giorni alterni. Se la Santanchè dovesse essere rinviata a giudizio lei sarà lei a decidere se fare un passo indietro, ma sarà una sua scelta. Penso che con questo giustizialismo la sinistra si sia già confrontata, spiace per il Paese perché c'è un imbarbarimento", ha concluso.(Rin)