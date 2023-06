Roma: Mennuni (Fd'I), situazione igienica a rischio, Gualtieri intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Preoccupa la situazione sanitaria in molti quartieri di Roma dove la mancata raccolta dei rifiuti, unitamente alle alte temperature, sta creando gravi criticità di natura igienico sanitaria. Particolarmente critica la situazione nei quartieri Prati e Balduina, dove i sacchetti della spazzatura, non raccolti da settimane e che tracimano dai cassonetti stracolmi, stanno nuovamente attirando i cinghiali alla ricerca di cibo". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni. "Lo spettacolo dei sacchi aperti dagli animali con la spazzatura disseminata sull'asfalto appartiene più alle città del Terzo Mondo che alla Capitale d'Italia. A questo si aggiunge la drammatica situazione di via della Balduina, interrotta da settimane per il crollo della strada che a quanto pare non si riesce a risolvere, con i cassonetti della raccolta rimossi e i cittadini costretti a tenersi in casa i rifiuti - aggiunge Mennuni -. Come parlamentare eletta in questa parte di Roma non posso non rappresentare al sindaco Gualtieri e all'Ama le legittime doglianze dei cittadini e l'urgente necessità di provvedere quanto prima al ripristino delle minime condizioni di decoro e di pulizia delle strade".(Com)