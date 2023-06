Roma: artisti, musica e spettacolo, al via "L'estate alle Torri" del Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 giugno al 6 agosto torna per la seconda edizione "L'estate alle Torri", manifestazione fortemente voluta dal Municipio Roma VI, che dopo il successo della scorsa edizione toccherà 7 quartieri della periferia est della città per 14 spettacoli con 30 artisti coinvolti. Tutto ad ingresso libero e gratuito per il pubblico. Con il sostegno di Roma Capitale Municipio VI delle Torri e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Lazio, si alterneranno sul palco artisti musicali che proporranno una sorta di pre-show con piano bar, karaoke, ballo liscio e di gruppo, ogni sabato e domenica dalle ore 21:00, mentre alle 22:00 sarà la volta degli spettacoli che partiranno da Torre Maura, nell'area mercato/parcheggio di Via dell'Usignolo, con la coppia i Sequestrattori (24 giugno), per proseguire con Geppo (25 giugno) direttamente dalla Sveglia dei Gladiatori su Dimensione Suono Roma. Il weekend successivo sarà Villa Verde, nel centro polifunzionale di via Gagliano del Capo 30, a ospitare Oscar Biglia (1 luglio) e Nadia Rinaldi (2 luglio) con il suo recital su Roma. (segue) (Com)