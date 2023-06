Roma: artisti, musica e spettacolo, al via "L'estate alle Torri" del Municipio VI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai Due Colli, nel centro del Comitato di Quartiere di Via Bulzi, andrà in scena un vero e proprio festival del varietà con i Carta Bianca (8 luglio) e Antonello Costa (9 luglio). Nel parco Leonardo Sinisgalli a Nuova Ponte di Nona vedremo Dani Bra (15 luglio) e direttamente da Striscia la Notizia Andrea Rivera (16 luglio). A Torrrenova lungo Via della Tenuta di Torrenova all'altezza civico 20 si esibiranno Marko Tana (22 luglio) per avere il giorno successivo una serata speciale dedicata al grande Franco Califano con Maurizio Mattioli (23 luglio) e la band di Alberto Laurenti, collaboratore e arrangiatore del maestro. La rassegna prosegue a Villaggio Falcone nell'impianto sportivo della ASD Ponte di Nona in Via Aldo Capitini snc dove lo stand up comedian Sergio Giuffrida (29 luglio) precederà il ritorno sul palco del grande artista del Seven Show con il suo famoso personaggio Er Modifica, Roberto Ranelli (30 luglio). (segue) (Com)