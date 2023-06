Roma: artisti, musica e spettacolo, al via "L'estate alle Torri" del Municipio VI (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimi due spettacoli a Lunghezza, negli spazi della parrocchia SS. Trinità in via Delle Cerquete 15, dove il monologhista conosciuto per Made in Sud Emiliano Morana (5 agosto) lascerà il giorno successivo il palco per la chiusura con il duo comico Marco & Mattia (6 agosto). "Dopo i successi della prima edizione siamo felici di poter riproporre un ampio cartellone di animazione culturale per i nostri cittadini, andando a toccare quei quartieri che raramente vengono coinvolti nelle programmazioni culturali istituzionali. L'estate per molte fasce sociali rappresenta un momento difficile, spesso caratterizzato da solitudine e abbandono. Portare queste iniziative nei territori ha anche lo scopo di ridare speranza a chi ne ha sempre meno", dichiara Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI. (Com)