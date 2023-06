Berlusconi: Ronzulli (FI), odio non si ferma neanche davanti a morte, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Le scritte contro il presidente Berlusconi e contro il ministro Salvini, lasciate all'ingresso delle sedi di Forza Italia e della Lega a Firenze, “sono un vergognoso segnale del clima politico che stiamo vivendo, che non ci intimidirà ma ci stimolerà a lavorare con ancora maggiore energia”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sottolineando che “l'odio e l'intolleranza continuano a non conoscere confini e non hanno rispetto neanche per la morte”. “A nome del gruppo dei senatori di Forza Italia – ha proseguito –, esprimiamo solidarietà al ministro Salvini, agli amici della Lega e ai nostri volontari, che quotidianamente e con passione lavorano per portare avanti l'attività del partito". (Rin)