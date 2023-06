Lombardia: sanità, primo intervento di riparazione della valvola tricuspide senza bisturi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Cardiologia Interventistica dell'ospedale San Gerardo ha eseguito il primo intervento di impianto del dispositivo Triclip per la riparazione della valvola tricuspide tramite cateteri endovascolari. Si tratta di un intervento di riparazione della valvola che separa l'atrio dal ventricolo di destra condotto attraverso una vena alla base della gamba (vena femorale), praticato in pochissimi Centri a livello nazionale. "La Triclip - sottolinea il dott. Vandoni in una nota ufficiale - si aggiunge alle possibilità di cura dei pazienti affetti dal malfunzionamento delle valvole cardiache che ha spesso un ruolo determinante nella progressione e nello sviluppo dei sintomi invalidanti dell’insufficienza cardiaca, una patologia in costante aumento negli ultimi decenni”. (com)