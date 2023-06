Mes: Calenda, no è autogol M5s, lo hanno pensato loro con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Se è un autogol ratificare il Mes? È un autogol del M5s, il Mes lo ha pensato il M5s e Conte. E sono gli stessi che hanno fatto cadere Draghi per il termovalorizzatore". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, interpellato in occasione di una conferenza stampa, alla libreria Spazio Sette di Roma, sui seicento giorni di governo di Roberto Gualtieri. Poco prima Calenda aveva spiegato: "Quello sul Mes è un gigantesco teatrino, devono ratificarlo ma prima di farlo devono fare un po' di casino. La loro speranza è andare in Europa e dire 'abbiamo ottenuto questo e quello' e poi ratificheranno il Mes".(Rin)