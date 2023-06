Imprese: presentato rapporto "Coesione è competizione” di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste storie puntuali si aggiunge un’infrastruttura diffusa rappresentata dalle micro e piccole imprese che fa sì che il 92 per cento delle produzioni di origine protetta sia in piccoli comuni, che fa sì che molte comunità rimangano vive grazie ad un presidio economico e di coesione sociale. Le imprese coesive crescono a confronto con gli anni passati: la quota 2022 è pari al 43 per cento, superiore a quella del 2020 (37 per cento, anno certamente “anomalo” condizionato pesantemente dalla esplosione della pandemia) e a quella del 2018 (32 per cento). La coesione cresce non solo come quota di imprese convolte e di consistenza delle stesse (+12,6 per cento), ma anche per il numero di relazioni medie delle imprese, anch’esso in aumento. Crescono le imprese coesive, ma non si riduce affatto la loro peculiare capacità di ottenere risultati migliori rispetto alle altre imprese. Ciò vale per le dinamiche di fatturato (per il 2023 il 55,3 per cento delle imprese coesive stima un aumento di fatturato rispetto al 2022, contro il 42,3 per cento delle altre imprese), per l’occupazione (34,1 per cento contro 24,8 per cento) e per le esportazioni (42,7 per cento contro 32,5 per cento). E questi andamenti distintivi si confermerebbero anche per il 2024. Si conferma la propensione al green delle imprese coesive, tra le quali quasi due su tre (il 62,1 per cento) hanno investito/investiranno in sostenibilità ambientale (contro il 33,2 per cento delle altre imprese): peraltro, il 16,9 per cento delle imprese coesive (altre imprese: 8,8 per cento) han messo in campo attività di rendicontazione di sostenibilità (bilancio sociale, di sostenibilità, rating Esg, ecc.). Anche dal punto di vista della transizione digitale le imprese coesive hanno mostrato una marcia in più: il 46,9 per cento delle imprese coesive ha adottato/adotterà tecnologie digitali nel periodo 2022-2024 (la quota è del 24,4 per cento per le altre imprese) e in tre casi su quattro ha introdotto/indrodurrà una qualche forma di innovazione nello stesso periodo (per le altre imprese non si arriva alla metà del totale). (segue) (Com)