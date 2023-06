Imprese: presentato rapporto "Coesione è competizione” di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese coesive credono più delle altre nel nostro Paese: se guardiamo al backshoring, misurato attraverso la crescita della quota di fornitori italiani locali o extraregionali, questa nei prossimi tre anni riguarderà il 26,4 per cento delle imprese coesive rispetto al 19,5 per cento delle altre. Non solo. Sempre restando al tema dei fornitori, l’alta qualità dei prodotti è ancor più che per le altre imprese il principale criterio di selezione degli stessi (83,8 per cento contro 76,9 per cento). Anche dal punto di vista della distribuzione geografica si rilevano risultati positivi, all’insegna di una presenza maggiormente distribuita tra le regioni. Nel Mezzogiorno, in particolare, le imprese coesive sono cresciute tra il 2020 e il 2022 del 21,6 per cento, vedendo salire la quota sul totale Italia da 14,5 per cento a 15,7 per cento. “La coesione è un formidabile fattore produttivo – dichiara Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola - in particolare in Italia e anche per questo l’Unione Europea ha indirizzato le risorse del Next Generation EU per rilanciare l’economia su coesione -inclusione, transizione verde e digitale. Con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. Una sfida di enorme portata che chiede unità al Paese e vede protagoniste le imprese raccontate in questo rapporto che come afferma il Manifesto di Assisi “non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia” e che la coesione è essenziale per costruire un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro”. "La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Symbola – ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo - si basa sull’attenzione per l’evoluzione delle imprese, la cultura e la coesione sociale con una comunanza di valori e di obiettivi che si è consolidata negli anni rafforzando questo legame. L’esperienza quotidiana di Intesa Sanpaolo conferma che la coesione è davvero un fattore determinante per la competitività delle imprese. Non solo in termini di fatturato, ma anche di propensione alla transizione green e digitale, le chiavi decisive di sviluppo dell’economia italiana".“La capacità di resilienza dimostrata dalle imprese in questi anni difficili e il loro contributo al rilancio dell'economia passa anche dalla loro abilità di attuare politiche coesive e di intessere relazioni con gli altri attori dello sviluppo: imprese, lavoratori, istituzioni, scuole e università, banche, mondo associativo, non profit, consumatori. Il 55 per cento delle imprese coesive, prevede di incrementare il fatturato nel 2023 (contro il 42 per cento delle altre) mentre il 60 per cento stima un aumento nel 2024 (contro il 39 per cento). È quanto evidenzia Andrea Prete, presidente di Unioncamere, che aggiunge “appena il 16 per cento delle imprese coesive si trova al Mezzogiorno, ma il loro numero è in crescita e si muove ad un ritmo doppio rispetto a quello del resto del Paese (+21,6 per cento nel 2022 rispetto al 2020 contro l’11 per cento). Anche per questo occorre mettere a punto politiche mirate a sostenerne la diffusione. Le Camere di commercio, che hanno nel loro Dna la capacità di fare “sistema”, sono un efficace punto di riferimento sul territorio per aiutare le imprese nei loro percorsi di networking”. (Com)