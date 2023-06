Russia: Cremlino, continuiamo a sviluppare i rapporti con i Paesi dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta sviluppando i suoi rapporti con gli Stati dell'Africa senza dirigerli contro Paesi terzi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando nel corso di una conferenza stampa. Peskov ha così commentato le dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui la Russia non ha "un ruolo benefico per la comunità internazionale". "La Russia sviluppa le sue buone relazioni costruttive basate sul rispetto reciproco e sulla preoccupazione per i problemi reciproci con tutti i Paesi dell'Africa. Questa relazione non è in alcun modo diretta e non può essere diretta contro Paesi terzi", ha osservato Peskov. (Rum)