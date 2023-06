FI: Mazzetti, guida a Tajani è naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' naturale che in questo momento a guidare Forza Italia sia Antonio Tajani: ha ricoperto e ricopre incarichi di livello assoluto, ha un curriculum che non molti possono vantare in Italia ma anche in Europa, conosce perfettamente Forza Italia, è persona di assoluta fiducia all'interno e all'esterno, per il Ppe, nostra casa comune, e non solo. E noi lo aiuteremo, dando continuità al lavoro di Forza Italia e concretizzando i nostri principi". Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Tutto il nostro impegno va profuso adesso - continua - nel migliorare il radicamento di Forza Italia sui territori, a partire dalla mobilitazione su larga scala in tutto il Paese, come quella di sabato e domenica prossimi. Siamo tutti concordi che occorra includere e valorizzare tutti, a seconda delle competenze: è il momento di dimostrare di essere la grande comunità politica che Berlusconi ha costruito in questi anni, una comunità accomunata dai valori liberali e popolari e da un modo di fare politica concreto. I sondaggi non sono una certezza ma dicono pur sempre qualcosa di vero: Forza Italia è attrattiva e per questo siamo in campo, consapevoli che è iniziata una nuova fase, nel solco di Berlusconi", conclude Mazzetti. (Com)