Torino: il 26 giugno il leader Ugl Capone interverrà al congresso territoriale

18 ottobre 2021

- Il prossimo 26 giugno a Torino, in occasione del congresso territoriale del sindacato Ugl, il segretario generale Paolo Capone interverrà per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro - ha affermato Capone -. L'economia piemontese riparte bene, ma serve sostegno ai lavoratori e alle imprese. "La ripartenza dei primi mesi del 2023 va accompagnata e rafforzata con misure a sostegno dell'occupazione e delle famiglie duramente colpite dall'inflazione e dal caro energia. Inoltre, Torino è un territorio centrale per il settore automobilistico italiano quello legato, soprattutto, alla presenza di Stellantis. (segue) (Rpi)