Ue. Consiglio adotta undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, focus su elusione misure (2)

- Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di elusione delle sanzioni, la decisione odierna vieta il transito attraverso il territorio della Russia di ulteriori beni e tecnologie che possano contribuire al potenziamento militare e tecnologico di Mosca o "allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza, dei beni e della tecnologia adatto per l'uso nell'industria aeronautica o spaziale e carburante per aerei e additivi per carburanti, esportati dall'Ue verso Paesi terzi". Il Consiglio ha poi aggiunto ulteriori 87 entità all'elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. "Saranno soggetti a restrizioni all'esportazione più severe per quanto riguarda i beni e le tecnologie a duplice uso. L'elenco comprende quattro entità iraniane che fabbricano veicoli aerei senza equipaggio (droni) e li forniscono alla Russia, altre entità di Paesi terzi coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali e alcune entità russe coinvolte nello sviluppo, produzione e fornitura di componenti elettronici per le forze armate russe e complesso industriale. (Beb)