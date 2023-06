Romania: Bei annuncia un nuovo finanziamento di 675 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha annunciato un nuovo finanziamento per la Romania pari a 675 milioni di euro, destinato a trasporti, sviluppo urbano e piccole imprese. L'importo relativo al settore dei trasporti, che ammonta a 600 milioni di euro, sarà cofinanziato dai fondi del Piano di ripresa e resilienza. Il Gruppo Bei e la Romania festeggiano 30 anni di partenariato. La Bei, ad oggi, ha concesso al Paese oltre 17 miliardi di euro per più di 170 progetti. "Dati i progressi compiuti dall'economia romena negli ultimi 30 anni, sono orgogliosa che la Banca europea per gli investimenti abbia sostenuto la Romania fornendo finanziamenti per scuole, ospedali, infrastrutture pubbliche, università e trasporti", ha affermato la vicepresidente della Bei, Lilyana Pavlova, durante un evento che si è svolto a Bucarest. Marjut Falkstedt, direttrice esecutiva del Fondo europeo per gli investimenti, ha reso noto che è stato concesso finora un sostegno finanziario a oltre 56 mila imprese romene. "Il nostro impegno in Romania è un vero successo e dimostra ciò che è possibile ottenere attraverso un'efficace collaborazione tra parti locali, nazionali ed europee", ha sottolineato Falkstedt.(Rob)