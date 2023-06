Malesia: Facebook non rimuove "contenuti indesiderati", il governo fa causa a Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia faranno causa alla compagnia statunitense Meta, accusata di non aver rimosso "contenuti indesiderati" dalla piattaforma social Facebook, di cui è proprietaria. Lo ha annunciato oggi in un comunicato la Commissione per le comunicazioni e i media (Mcmc). "Dal momento che non vi è sufficiente collaborazione da parte di Meta, la Mcmc non ha altra scelta che assumere passi definitivi o un'azione legale contro la compagnia per garantire la protezione degli utenti nella sfera digitale. Questa azione è necessaria per promuovere la responsabilità nel campo della cybersicurezza e per garantire la protezione dei consumatori contro i reati online, incluse le truffe e le attività fraudolente", si legge nel testo. Secondo la commissione, Facebook "è invaso da un significativo numero di contenuti indesiderati" che hanno a che fare con "la diffamazione, il furto d'identità, le scommesse online, la pubblicità ingannevole, gli aspetti razziali, religiosi e riguardanti la monarchia". (segue) (Fim)