Lavoro: circolo Pd trasporto merci Lazio, nostro settore va liberato da percorsi fraudolenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto merci è un intero settore che va liberato da percorsi fraudolenti. "Dopo Brt e Geodis ora anche Esselunga che i finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno definito l'operazione che in questo momento vede al centro il colosso della grande distribuzione Esselunga. Sequestrati a Esselunga d'urgenza quasi 48 milioni di euro". Così in una nota Rocco Lamparelli, segretario del circolo Pd trasporto merci Lazio. "Riteniamo che il fenomeno, ormai sempre lo stesso, legato alla somministrazione illecita di manodopera e il conseguente utilizzo di fatture inesistenti, debba essere messo al centro dell'azione politica e investigativa. Scopriamo ogni giorno che queste imponenti frodi fiscali non vengono fatte da piccole società o cooperative, ma da grandi gruppi che rendono poco trasparente l'intero settore, soprattutto a danno dei tanti imprenditori virtuosi che vogliono comportarsi correttamente. Oltre ad una filiera della manodopera - continua la nota - con rapporti di lavoro da caporalato, anche in questo caso, sarebbe stata accertata una presunta frode fiscale di Esselunga caratterizzata dall'utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto. Dalle indagini sta emergendo che Esselunga avrebbe operato in maniera fraudolenta per numerosi anni comportando non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all'erario. Rapporti di lavoro "schermati' da società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative o consorzi che hanno omesso il versamento dell'Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale. Abbiamo la necessità - conclude - tutti insieme di rendere sempre più sano questo importante settore con norme e azioni sempre più puntuali e stringenti". (Com)