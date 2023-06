Piemonte: Cdm impugna Legge bilancio. Tronzano, atto ampiamente previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministero degli Affari regionali Roberto Calderoli ha impugnato una parte della Legge di bilancio della Regione Piemonte. "E' un atto ampiamente previsto. Non è l'impugnativa del bilancio, ma di un singolo articolo, il numero 8 - ha precisato l'assessore al Bilancio del Piemonte Andrea Tronzano -, su cui da mesi sono in corso interlocuzioni con il governo perché ci sono diversità interpretative tra i nostri uffici e quelli dell'esecutivo. Si tratta di una scelta che gli uffici di bilancio della Regione ritengono pienamente legittima, nel rispetto della normativa vigente. L'obiettivo ora è giungere a una condivisione che possa portare al superamento dell'impugnativa. In particolare, ciò che viene contestato, è la possibilità di spalmare fino al 2032 il trasferimento alle aziende sanitarie regionali delle risorse, per un totale di 1,5 miliardi di euro, necessarie per coprire i ritardi nei tempi di pagamento dei propri fornitori. Si tratta di un accordo siglato dalla precedente amministrazione che prevedeva nei primi anni una rata bassa, e a partire dal 2023 un suo incremento a oltre 200 milioni ogni anno, gravando così la maggior parte della spesa proprio su quest'ultimo periodo. (segue) (Rpi)