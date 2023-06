Piemonte: Cdm impugna Legge bilancio. Tronzano, atto ampiamente previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che le nostre aziende sanitarie vengono riconosciute, dallo stesso monitoraggio in capo al ministero della Salute, oggi tra le più virtuose nel rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, la Regione ha stabilito, appunto con l'articolo 8, di portare al 2032 il completamento del fondo riducendo così a circa 90 milioni di euro la cifra destinata per questo scopo ogni anno, senza diminuire il budget totale destinato alle aziende sanitarie. Tutto questo per evitare di avere risorse importanti inutilmente bloccate, e dover di conseguenza ridurre quelle per partite fondamentali del bilancio come ad esempio il trasporto pubblico locale, le agenzie formative, la cultura e lo sport", ha concluso Tronzano. (Rpi)