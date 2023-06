Cuba: Amnesty International chiede la scarcerazione di due artisti dissidenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La loro continua, arbitraria detenzione è, secondo Amnesty International, la prova che il governo del presidente Diaz-Canel intende perseguitare a ogni costo chi non è d’accordo con le sue politiche. Castillo Perez, detto “Osorbo”, è il coautore del brano “Patria e vita”, diventato negli ultimi anni l’inno delle proteste. È in carcere dal giorno dell’arresto, il 18 maggio 2021. Otero Alcantara fa parte del collettivo artistico Movimiento San Isidro, che si oppone alla censura. È stato arrestato l’11 luglio 2021 dopo che aveva annunciato, in un video, che avrebbe preso parte alle manifestazioni in programma quel giorno, poi rivelatesi di massa, per protestare contro la mancanza di cibo e medicinali, il malfunzionamento del sistema elettrico e le misure anti-Covid. Quel giorno e nelle settimane successive vennero fermate centinaia di persone: secondo l’organizzazione Justice 11J, alla data del 7 giugno 2023, ne restavano in carcere ancora 773. (segue) (Mec)