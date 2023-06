Cuba: Amnesty International chiede la scarcerazione di due artisti dissidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il processo, la pubblica accusa ha considerato prove di reato la pubblicazione sui social media di testi e immagini sulle proteste, di un meme riferito alle autorità e di fotografie scattate sulla spiaggia con la bandiera cubana, così come aver partecipato a proteste pacifiche e aver cantato brani di protesta in strada. I due artisti sono stati anche incolpati di aver “frequentato elementi antisociali dai bassi standard morali”. Nel 2021, dopo il loro arresto, Amnesty International ha dichiarato Otero Alcantara e Castillo Pérez prigionieri di coscienza, privati della libertà solo per aver esercitato pacificamente i loro diritti umani. A un anno dalla loro condanna, l’organizzazione per i diritti umani continua a chiedere la loro scarcerazione. (Mec)