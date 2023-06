Usa-India: visita Modi verso conclusione, oggi incontro con Harris e Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita a Washington, sarà ospite oggi di un pranzo offerto dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e dal segretario di Stato, Antony Blinken, l’impegno conclusivo della sua trasferta. La giornata di ieri è stata segnata dall’incontro col presidente Usa, Joe Biden, e dal discorso pronunciato al Congresso riunito in seduta congiunta. Inoltre, l’azienda statunitense Ge Aerospace e l’indiana Hindustan Aeronautics Limited (Hal) hanno firmato un importante memorandum d’intesa per produrre motori per aerei da combattimento per l’Aeronautica militare dell’India. L’accordo include la potenziale produzione congiunta in India (subordinata all’approvazione del governo Usa) dei motori F414 di Ge Aerospace. (segue) (Was)