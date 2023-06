Usa-India: visita Modi verso conclusione, oggi incontro con Harris e Blinken (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra Modi e Biden si è concluso con un comunicato congiunto, in cui i due leader si sono impegnati a costruire un partenariato “ancora più forte e diversificato” e in particolare a “tracciare un partenariato tecnologico per il futuro”. Sono state lanciate due task force congiunte sulle telecomunicazioni avanzate, incentrate sull’Open Ran e sulle tecnologie 5G e 6G. Per quanto riguarda i semiconduttori, è stato accolto con favore un investimento, che potrebbe arrivare a 825 milioni di dollari, di Micron Technology in India per costruire una nuova struttura di assemblaggio e collaudo. Nell’ambito della ricerca spaziale rientra l’addestramento avanzato che la Nasa fornirà agli astronauti indiani presso il Johnson Space Center di Houston in vista di una possibile collaborazione nella Stazione spaziale internazionale. Tra le tecnologie critiche sui cui lavorare ci sono anche il calcolo quantistico, con un meccanismo di coordinamento per facilitare la collaborazione tra industria, accademia e governo, e l’intelligenza artificiale. (segue) (Was)