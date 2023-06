Usa-India: visita Modi verso conclusione, oggi incontro con Harris e Blinken (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa si conferma un pilastro delle relazioni bilaterali. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla cooperazione industriale, ambito in cui rientrano l’accordo tra Ge Aerospace e Hal, e l’iniziativa Indus X, ovvero India-Us Defence Acceleration Ecosystem, volta a collegare le start-up della difesa indiane e statunitensi. Inoltre, il governo indiano acquisterà droni MQ-9B Hale di General Atomics che saranno assemblati in India. Per quanto riguarda la transizione energetica, particolare attenzione è stata posta sull’idrogeno verde, sull’energia eolica e sui biocarburanti. La dichiarazione, poi, dedica ampio spazio all’approfondimento della convergenza strategica, ribadendo l’impegno per un Indo-Pacifico libero, aperto, inclusivo, in pace e prospero. È stato ribadito anche l’impegno a collaborare nei formati Quad (con Giappone e Australia) e I2U2 (con Israele ed Emirati Arabi Uniti). Sull’Ucraina entrambe le parti hanno espresso forte preoccupazione, richiamando al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e della sovranità e integrità territoriale e sottolineando la necessità di mitigare le conseguenze umanitarie della guerra (segue) (Was)