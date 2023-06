Usa-India: visita Modi verso conclusione, oggi incontro con Harris e Blinken (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso al Congresso, il secondo a distanza di sette anni, Modi ha insistito soprattutto sulla crescita delle relazioni bilaterali in questo periodo e sulla condivisione dei valori democratici. Inoltre, ha evidenziato la crescita economica dell’India e la sua ascesa sulla scena internazionale, ribadendo la richiesta di una riforma del sistema multilaterale affinché sia più inclusivo e rappresentativo della realtà attuale. A Washington Modi ha partecipato anche, con la first lady Jill Biden, all’evento sulla formazione “India e Stati Uniti: competenze per il futuro”, ospitato dalla National Science Foundation, e ha incontrato gli amministratori delegati di Micron Technology (Sanjay Mehrotra), General Electric (Lawrence Culp) e Applied Materials (Gary E. Dickerson). Prima di arrivare nella capitale, Modi ha incontrato a New York altre decine di personalità del mondo delle imprese, della ricerca e della cultura, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX e presidente di Twitter. (Was)