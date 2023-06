Firenze: Ceccardi, solidarietà per scritte minatorie davanti a sede Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alla Lega di Firenze che nonostante gli attacchi, i danneggiamenti e le continue minacce alla sede di viale Corsica, continua orgogliosamente a promuovere riunioni, incontri e iniziative sempre più partecipate sul territorio e per il territorio". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega per Salvini Premier, Susanna Ceccardi, commentando le scritte minatorie trovate stamani davanti alla sede della Lega in viale Corsica a Firenze. "Le sedi di tutti i partiti, che rappresentano la nostra democrazia, dovrebbero essere sempre rispettate ed inviolabili. Purtroppo, invece, dopo mezzo secolo la mentalità di certi antidemocratici non è ancora cambiata e probabilmente non cambierà mai. Mi auguro che i responsabili di questo ennesimo gesto minatorio possano essere quanto prima individuati e puniti e mando un grande abbraccio ai leghisti fiorentini: forza e coraggio, come sempre!", conclude. (Rin)