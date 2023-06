Sardegna: dal Ministero 2 milioni per la digitalizzazione del patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alla digitalizzazione del patrimonio culturale. L’assessore della Pubblica Istruzione e Cultura, Andrea Biancareddu, sottolinea come, nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e più precisamente con l'intervento per la Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, sono state assegnate risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 70 milioni di euro, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza. Alla Sardegna sono stati assegnati 2 milioni e 387 mila euro. "Tali risorse - prosegue Biancareddu - contribuiranno alla realizzazione della Digital Library nazionale con l’obiettivo, entro il 2025, di rendere disponibili a livello nazionale almeno 65 milioni di risorse digitali, che consentiranno di digitalizzare le collezioni di musei, archivi, biblioteche, soprintendenze e luoghi della cultura pubblici, sviluppare il potenziale delle banche dati culturali e l’accesso alle collezioni digitali esistenti, rendendole disponibili attraverso piattaforme di accesso e nuovi servizi di fruizione realizzati in ambiente cloud computing, oltre a recuperare digitalizzazioni pregresse da conferire all’infrastruttura dati nazionale attraverso una preliminare fase di analisi e normalizzazione, secondo le Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale definite a livello nazionale". (segue) (Rsc)