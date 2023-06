Sardegna: dal Ministero 2 milioni per la digitalizzazione del patrimonio culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero della Cultura ha assegnato, per competenza, il compito alla Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e Sport, che, per definire i beni oggetto di digitalizzazione ( ad esempio fondi fotografici, manoscritti, pellicole, documentazione cartacea), ha coinvolto altre Direzioni e Enti e società partecipate. In particolare sono stati coinvolti l’ISRE, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, l’Assessorato regionale dell’Industria e l’IGEA, definendo un totale di 1.361.253 documenti da digitalizzare. Tutte le risorse culturali acquisite attraverso tale strategia digitale, saranno rese disponibili attraverso la Digital Library nazionale e potranno, al contempo, essere valorizzate e diffuse attraverso il sistema dei portali regionali della Regione Sardegna, contribuendo al potenziamento del sistema informativo dei beni culturali della Sardegna, in un’ottica di valorizzazione culturale e turistica del territorio. La Sardegna, insieme alle altre Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, si impegnano tra le altre cose a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e in particolare a completare l’80 per cento delle digitalizzazioni di competenza entro giugno 2025 e il restante 20 per cento entro dicembre 2025. (Rsc)