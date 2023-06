Tunisia-Usa: ministro Interno Feki riceve ambasciatore Hood, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Tunisia, Kamel Feki, ha incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Joey R. Hood, nella sede del ministero tunisino. Lo ha reso noto in un comunicato il ministro tunisino, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva “Attessia”. Nella nota si legge che la visita è stata un'occasione per “rafforzare le relazioni e il partenariato di lunga data tra la Tunisia e gli Stati Uniti, in particolare nel campo della cooperazione bilaterale e degli interessi comuni”. Durante l'incontro, le due parti hanno discusso anche dei progressi nella realizzazione dei progetti di cooperazione congiunta in corso, in particolare nei settori della sicurezza e dell'immigrazione irregolare. Inoltre sono stati esaminati i modi per sostenere gli sforzi delle unità di sicurezza tunisine attraverso il supporto fornito in termini di attrezzature e formazione.(Tut)