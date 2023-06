Libia-Italia: consegnate a Messina due unità navali a Guardia costiera libica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di consegna delle imbarcazioni, preceduta dalla firma del verbale ufficiale, ha avuto luogo alla presenza dei rappresentanti della Direzione generale della politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (Dg Near) della Commissione europea, della Direzione centrale dell'immigrazione e Polizia delle frontiere, della commissione tecnica libica, dell’Agenzia industrie difesa e della Guardia di finanza. Le motovedette consegnate alle autorità libiche nell’ambito del progetto europeo Sibmmil saranno al centro delle attività di contrasto ai traffici illegali di migranti e di controllo delle frontiere, consentendo alla Guardia costiera libica di sostenere le operazioni europee di messa in sicurezza delle acque del Mediterraneo. (Com)