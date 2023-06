Portogallo: negli ultimi 5 anni consumo di alcol e tabacco in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 5 anni il consumo di tabacco in Portogallo è aumentato dal 48,8 per cento al 51 per cento, mentre l'uso di alcol dal 49,1 per cento al 56,4 per cento. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", i dati sono riportati nella quinta indagine nazionale sull'uso di sostanze psicoattive nella popolazione generale 2022, realizzata dal centro interdisciplinare di Scienze sociali della Nuova Università di Lisbona. Tra le sostanze psicoattive studiate, il tabacco è la seconda (al di sotto dell'alcol) con l'esperienza di consumo più diffusa, con circa il 50 per cento della popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni che dichiara di aver fatto uso di tabacco in qualche momento della propria vita. (Spm)