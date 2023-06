Torino: nel I trimestre 2023 l'inflazione fa crollare mutui e compravendite di case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono due dati che raccontano in maniera trasparente l'inversione del mercato immobiliare Torinese in questo inizio 2023, dopo l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse. Da un lato il -7,1 per cento di compravendita delle case e dall'altro la richiesta dei mutui calata di quasi il 30 per cento. Sono questi i dati diffusi da Fimaa Torino nel tradizionale Borsino immobiliare. A pesare su questi numeri negativi sono i tassi d'interesse proibitivi e l'aumento del prezzo delle case al metro quadro, oltre che per i generali problemi causati dall'inflazione che limitano le spese dei potenziali compratori. (Rpi)