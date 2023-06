Vietnam-Corea del Sud: governi puntano a interscambio di 150 miliardi di dollari entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam e Corea del Sud puntano a intensificare gli scambi commerciali sino a raggiungere un interscambio di 150 miliardi di dollari entro il 2030. Lo hanno dichiarato i presidenti dei due Paesi, Vo Van Thuong e Yoon Suk-yeol, a margine dei colloqui tenuti oggi ad Hanoi. I capi di Stato hanno evidenziato le potenzialità di cooperazione sul fronte dello sviluppo delle risorse minerarie del Vietnam, specie per quanto riguarda le terre rare. Tra i potenziali ambiti di rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, Thuong e Yoon hanno citato anche la generazione di energia elettrica dal gas naturale liquefatto (Gnl), la produzione di idrogeno, le città intelligenti e la risposta al cambiamento climatico. La Corea del Sud si è impegnata a fornire al Vietnam prestiti agevolati per 4 miliardi di dollari entro il 2030. I capi dello Stato hanno concordato di organizzare colloqui annuali tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, e di inaugurare una piattaforma elettronica per facilitare lo scambio di dati relativi alle importazioni e le esportazioni. (segue) (Fim)