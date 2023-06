Vietnam-Corea del Sud: governi puntano a interscambio di 150 miliardi di dollari entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon è arrivato ieri ad Hanoi per una visita di Stato di tre giorni, tesa a rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi asiatici e approfondire il partenariato strategico globale istituito dai due Paesi lo scorso anno. Intervistato dall’agenzia di stampa “Vietnam News Agency” (“Vna”) prima del suo arrivo in Vietnam, il presidente coreano ha dichiarato di voler "rafforzare in primo luogo la cooperazione in materia di sicurezza con il Vietnam, riferendosi soprattutto alla sicurezza marittima e alla produzione industriale. Il leader sudcoreano ha posto l’accento anche sulla collaborazione per lo sviluppo scientifico e tecnologico. Inoltre, ha citato le catene di approvvigionamento dei minerali critici, l’energia, la trasformazione digitale, le città intelligenti e la risposta ai cambiamenti climatici. (segue) (Fim)