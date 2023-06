Vietnam-Corea del Sud: governi puntano a interscambio di 150 miliardi di dollari entro il 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud ha sottolineato che il Vietnam è il primo Paese del Sud-est asiatico in cui si recherà per una visita bilaterale: circa 170 mila sudcoreani risiedono attualmente in Vietnam, la comunità più grande nell’area. La Corea del Sud, comunque, punta a rafforzare la cooperazione anche con gli altri Paesi dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e della regione del Mekong. Infine, Yoon si è soffermato sull’importanza dei contatti tra i popoli, attraverso gli scambi accademici e culturali e il turismo. La Corea del Sud, ha ricordato, è il primo Paese di provenienza dei turisti che visitano il Vietnam. (Fim)