Serbia-Croazia: Plenkovic oggi a Subotica con Brnabic, focus su relazioni bilaterali

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic sarà oggi per la prima volta dall'inizio del suo mandato in visita in Serbia. Lo ha riferito l'emittente "N1". Plenkovic inaugurerà la Casa croata nella città di Subotica in Vojvodina, sede della minoranza croata nel Paese, su invito del presidente del Consiglio nazionale croato (Hnv) Jasna Vojnic e del presidente dell'Unione democratica dei croati in Vojvodina (Dshv) Tomislav Zigmanov, che è anche ministro per i diritti umani e delle minoranze della Serbia. All'inaugurazione della sede, la cui costruzione è stata interamente finanziata dal governo croato con 1,8 milioni di euro, sarà presente anche la premier serba Ana Brnabic, con la quale Plenkovic avrà un incontro bilaterale. Plenkovic la scorsa settimana ha annunciato che non incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic durante la sua visita e ha sostenuto che discuterà "tutti i temi delle relazioni bilaterali" con Brnabic. Secondo il censimento della popolazione del 2022, in Serbia vivono 39.107 croati, quasi 160 mila in meno rispetto al censimento del 1961 i quali rappresentano, secondo Zigmanov, "la comunità nazionale con le maggiori perdite demografiche in Serbia". La maggior parte dei croati vive in Vojvodina, ma anche lì il loro numero sta diminuendo. (Seb)