Francia-Italia: "Le Figaro", incontro Macron-Meloni segna tappa decisiva per relazoni bilaterali

- Il recente incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron "segna una tappa decisiva e riconfortante nel quadro delle relazioni bilaterali franco-italiane". Lo scrive il quotidiano "Le Figaro" in un editoriale. Il Trattato del Quirinale firmato nel 2021 rappresenta una evidenza: quella che "due grandi nazioni latine, cristiane ed europee, che hanno le stesse radici storiche" devono "superare qualsiasi ostacolo provvisorio per consentire lo sviluppo di un destino comune", afferma il quotidiano. Sull'Europa Meloni sembra essere più vicina alle idee dell'ex presidente francese Charles de Gaulle, mentre Macron sul tema dell'Europa integrata sembra essere meno gollista. Il presidente francese, però, si è rifatto al suo predecessore quando ha affermato che la Nato è in stato di "morte cerebrale". (Frp)