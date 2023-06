Germania: Scholz e il ministro dell'Economia Habeck divisi sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il suo ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, sono divisi sulla Cina. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, evidenziando che la divergenza si consuma sulla strategia per il Paese dell'Asia, la prima nella storia della Germania, in corso di elaborazione da parte del governo federale. In particolare, Habeck sostiene “una politica economica restrittiva” nei confronti di Pechino, mentre Scholz è favorevole a una linea di “conciliazione”. L'ultimo esempio di questo contrasto si è avuto con le settime consultazioni governative Germania-Cina, tenute a Berlino nella giornata del 20 luglio e copresiedute dal cancelliere con il primo ministro cinese, Li Qiang. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Habeck e la ministra degli Esteri,Annalena Baerbock, entrambi esponenti dei Verdi, avevano spinto per invitare ai colloqui anche rappresentanti della Commissione europea. Tuttavia, la Cancelleria ha rifiutato, limitandosi a informare del contenuto dell'incontro gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue. Habeck e Baerbock giustificano la loro richiesta di una condotta più severa nei confronti della Cina con le minacce del Paese nei confronti di Hong Kong e Taiwan. I due esponenti degli ecologisti denunciano poi “l'oppressione” delle minoranze, come quella musulmana degli uiguri nello Xinjiang, attuata dal Partito comunista cinese (Pcc). Nei confronti di Pechino, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) di Scholz mantiene invece un approccio “più rilassato”, ascoltando interessi e preoccupazioni di industria e sindacati della Germania. (segue) (Geb)