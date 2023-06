Germania: Scholz e il ministro dell'Economia Habeck divisi sulla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcuni socialdemocratici” temono, infatti, le ricadute che un deterioramento dei rapporti con la Cina potrebbe avere sull'occupazione, con i diritti umani che “a volte devono passare in secondo piano”. Intanto, con toni che sembravano “una minaccia”, durante le consultazioni governative Germania-Cina, Li ha suggerito ad Habeck di non assumere provvedimenti “discriminatori” nei confronti del suo Paese. Tuttavia, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, così come il suo partito, è determinato a contrastare “la crescente dipendenza della Germania dalla Cina”, per esempio riducendo le garanzie del governo federale per gli investimenti delle imprese tedesche nel Paese dell'Asia. Come nota “Der Spiegel”, il ministero di Habeck ha respinto richieste di tali strumenti per 101 milioni di euro e ha risposto in maniera negativa a domande di proroga per 554 milioni di euro. (segue) (Geb)