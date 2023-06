Germania: Scholz e il ministro dell'Economia Habeck divisi sulla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso dicastero non ha nemmeno accettato richieste di garanzie di investimento per quattro miliardi di euro e ha rifiutato domande di proroga per 282 milioni di euro perché avanzate da imprese che hanno rapporti commerciali nello Xinjiang. Il totale di questi strumenti approvati dal governo federale è sceso a nove nel 2022 e a cinque nel 2023 da 37 nel 2013. Tra il 2021 e il 2022, a diminuire in maniera significativa è stato anche il volume delle coperture per le esportazioni tedesche verso la Cina, sceso a 977 milioni di euro. Nell'anno in corso è probabile un'ulteriore riduzione, dato che alla fine di maggio erano stati garantiti crediti all'export sul mercato cinese soltanto per 329 milioni di euro. Habeck ha inasprito i criteri per le garanzie di investimento in Cina, ad esempio escludendole per le aziende che hanno fornitori nello Xinjiang, come il conglomerato petrolchimico Basf o il gruppo automobilistico Volkswagen. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, si tratta di “riduzione del rischio” di dipendenza della Germania dalla Cina. Per “Der Spiegel”, l'esponente dei Verdi è mosso in realtà dalla determinazione di rifondare sui valori la politica economica e commerciale tedesca. La Cancelleria osserva “con sospetto” questo approccio, pur condividendo la necessità di ridurre i rischi nei rapporti con Pechino. (Geb)