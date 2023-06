Sardegna: dal 21 luglio al 17 settembre la 62esima Fiera dell'Artigianato artistico sardo a Mogoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un mese dall’apertura, fervono i preparativi per la 62esima edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, aperta quest’anno dal 21 luglio al 17 settembre. Anche quest’anno saranno oltre 100 gli espositori, 97 artigiani cui si aggiungono gli operatori dell’agroalimentare. “Ci saranno tante novità, ma senza stravolgere la formula vincente che ha fatto della nostra Fiera un appuntamento atteso nel calendario degli eventi dell’estate sarda”, anticipa il sindaco di Mogoro Donato Cau - Anche in questa edizione, saranno coinvolti tutti i Comuni del Parte Montis, con iniziative itineranti”. Insieme alla nuova edizione della Fiera, l’amministrazione comunale è a lavoro per organizzare gli appuntamenti dell’estate mogorese, con eventi per tutte le età e nomi di rilievo del panorama internazionale. (segue) (Rsc)