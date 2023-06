Sardegna: dal 21 luglio al 17 settembre la 62esima Fiera dell'Artigianato artistico sardo a Mogoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo preparando un cartellone ricco di appuntamenti – sottolinea l’assessore delle Attività produttive, Francesco Serrenti -. Lo scorso anno l’abbinamento tra Fiera, siti di interesse culturale del Parte Montis ed eventi serali, ha riscosso successo e quest’anno l’impostazione sarà la stessa”.L’edizione 2022 della Fiera dell’artigianato artistico si è chiusa con numeri importanti: gli ingressi – dal 22 luglio al 18 settembre – sono stati 11.762, per un incasso dai biglietti pari a 36.646 euro. Il fatturato per i prodotti venduti è stato di 239.541 euro: quasi 28 mila gli incassi per l’agroalimentare, 11.545 euro per le vendite della Libreria Pro Loco. (Rsc)