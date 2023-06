Medio Oriente: Cisgiordania, Forze difesa israeliane arrestano quattro palestinesi a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’alba di questa mattina, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato un’incursione nei quartieri orientali di Nablus, in Cisgiordania, dove hanno arrestato quattro cittadini palestinesi. Lo hanno riferito “fonti della sicurezza” dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) all’agenzia di stampa “Wafa”. Due palestinesi sono rimasti feriti e decine hanno accusato sintomi da soffocamento, negli scontri esplosi tra le Idf e gruppi di giovani palestinesi che hanno tentato di impedire loro l’accesso alla città. Ieri sera, invece, un palestinese era stato ferito negli scontri con i militari israeliani, in prossimità dell’accesso principale alla città di Deir Dibwan, a est di Ramallah, che poco prima era stata oggetto di un tentativo di attacco da parte di “coloni”. Secondo quanto riferito dal corrispondente di “Wafa”, gruppi di giovani palestinesi hanno impedito loro di entrare in città. Nella stessa serata di ieri, secondo l’agenzia di stampa “Maan”, un palestinese è stato ferito alla testa da proiettili di gomma, mentre altri tre sono stati colpiti da pietre, durante gli scontri con un gruppo di “coloni israeliani”, nel villaggio di Jalloud, a sud di Nablus. Poco prima, infatti, “decine di coloni, sotto la protezione delle Idf, avevano assaltato le abitazioni alla periferia del villaggio”. Episodi simili, inoltre, sono avvenuti in altri villaggi della Cisgiordania, dove, secondo “Wafa”, gli attacchi sono compiuti da “estremisti israeliani”. Come riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato ieri che i militari israeliani “non sono riusciti a impedire” simili attacchi, definiti “molto gravi”. Hagari, dunque, ha criticato tali episodi che “creano terrore e tensioni e trascinano la popolazione nella paura e la spingono verso l’estremismo, impedendo alle Idf di combattere il terrorismo con le loro operazioni ordinarie”. (Res)