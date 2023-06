G20: istruzione, concordati cinque principi, focus su emancipazione e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La riunione dei ministri dell'Istruzione del G20, che si è tenuta ieri a Pune, nello Stato del Maharashtra, in India, presidente di turno, ha approvato il "Documento finale e sintesi della presidenza", il rapporto del gruppo di lavoro e i risultati relativi alle quattro priorità individuate. Lo riferisce un comunicato della presidenza. I "risultati chiave" sono cinque principi condivisi all'unanimità. Tutti i membri hanno concordato sul ruolo fondamentale dell'istruzione per promuovere la dignità umana e l'emancipazione; sulla necessità di lavorare insieme per un futuro resiliente, equo, inclusivo e sostenibile; di garantire che tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla provenienza socioeconomica o culturale e dalle difficoltà fisiche, mentali o di altro tipo nell'apprendimento, abbiano accesso a un'istruzione di qualità. Inoltre, tutti i membri hanno convenuto sul fatto che l'istruzione riguarda anche lo sviluppo di abilità tecniche e professionali per la vita e hanno riconosciuto l'importante ruolo delle trasformazioni digitali, dello sviluppo guidato dalle donne, della transizione verde e dell'educazione allo sviluppo e agli stili di vita sostenibili.