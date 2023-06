G20: istruzione, concordati cinque principi, focus su emancipazione e inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione hanno partecipato oltre 150 delegati, tra cui 14 ministri degli Stati membri del G20 e dei Paesi ospiti. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inviato ai partecipanti un videomessaggio in cui ha sottolineato il valore dell’istruzione per il futuro dell’umanità e ha aggiunto, citando un verso sanscrito, che la conoscenza dà gioia: “La vera conoscenza dona umiltà, dall’umiltà deriva la dignità, dalla dignità si ottiene ricchezza, la ricchezza consente a una persona di compiere buone azioni e questo è ciò che porta gioia”. Il premier ha detto che l’India punta sull’alfabetizzazione unita alla tecnologia per dare una “solida base” ai suoi giovani e ha evidenziato la necessità di utilizzare l’apprendimento online in modo innovativo, soprattutto per promuovere l’inclusione. Il leader di Nuova Delhi ha rivendicato le politiche del suo governo, menzionando una serie di iniziative e di strumenti e ha dichiarato che “l’India sarebbe felice di condividere queste esperienze e risorse, in particolare con il Sud del mondo”. (segue) (Inn)