Regno Unito: voto su prossimi scioperi di infermieri potrebbe non raggiungere soglia minima

- È probabile che la fine degli scioperi degli infermieri nel Regno Unito venga confermata questo fine settimana con una votazione destinata a non raggiungere la soglia necessaria per un'ulteriore ondata di azioni sindacali. Il quotidiano "The Times" riferisce infatti che gli addetti ai lavori del Servizio sanitario nazionale (Nhs) si aspettano che il numero dei votanti non raggiunga il 50 per cento richiesto. Tuttavia, ci si aspetta che la maggior parte degli infermieri che voteranno appoggino gli scioperi, vista la contrarietà del personale ospedaliero alle politiche governative. (Rel)