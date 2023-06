Roma: 25mila manifestanti previsti sabato a piazza della Repubblica, prima la Cgil poi l'Usb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le manifestazioni che sabato animeranno il centro a Roma. Entrambe le proteste hanno come nodo nevralgico piazza della Repubblica. I primi ad occuparla saranno i manifestanti chiamati alla piazza dalla Cgil e da una rete di associazioni che hanno aderito alla mobilitazione a tutela del “diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. I manifestanti, ne sarebbero annunciati circa 15mila, si ritroveranno alle 9 e, in corteo, raggiungeranno piazza del Popolo attraverso via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d'Annunzio. Divieti di sosta, (esclusi i veicoli al servizio delle persone disabili, o con targa diplomatica o ancora autorizzati) in: piazza della Repubblica, incluse le postazioni taxi; piazza Barberini, comprese le postazioni taxi; via Sistina; piazza della Trinità dei Monti incluse postazioni taxi; viale della Trinità dei Monti; viale Gabriele d’Annunzio; piazza del Popolo, incluse le postazioni taxi ed entrambe le rampe che conducono a via Ferdinando di Savoia; via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo; via del Corso, tra via della Fontanella e piazza del Popolo; via Ferdinando di Savoia, tra via Principessa Clotilde e piazza del Popolo; via del Babuino, tra via della Fontanella e piazza del Popolo. Chiusure e deviazioni lungo il percorso. Potrebbero rendersi necessari provvedimenti di esercizio di deviazione o limitazione delle linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 119, 160, 170, 492, 590, 910, C3. (segue) (Rer)