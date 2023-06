Roma: 25mila manifestanti previsti sabato a piazza della Repubblica, prima la Cgil poi l'Usb (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione dovrebbe terminare alle 14 in piazza del Popolo, proprio mentre, in piazza della Repubblica, cominceranno a radunarsi i manifestanti della seconda protesta indetta, in questo caso, dal sindacato Usb. La seconda manifestazione della giornata è stata indetta per protestare contro le politiche governative in materia sociale ed economica sotto lo slogan “E’ guerra alla povertà? No, è guerra ai poveri”. Saranno, si stima, 10mila i partecipanti che, in corteo, partiranno da piazza della Repubblica e arriveranno a piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Fino alle 20 circa, possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico 3NAV, 5, 14, 16, 40 , 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75,, 81, 82, 85, 87, 105, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C3. Per entrambi i casi la questura di Roma ha predisposto l’ordinario servizio d’ordine pubblico. (Rer)