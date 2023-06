Imprese: Webuild, sempre più vicina apertura Ponte di Braila in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più vicina l'apertura del Ponte di Braila in Romania, il secondo ponte sospeso più lungo dell'Europa Continentale, realizzato da Webuild in una joint venture internazionale. Come riferisce un comunicato, sono stati ultimati in questi giorni i test di collaudo del ponte, che hanno testato la sua tenuta con prove di carico statiche e dinamiche in vista della prossima inaugurazione. Per alcuni giorni, sull'impalcato del ponte sono stati posizionati fino a 60 tir del peso totale di 2.400 tonnellate (pari al peso medio di circa 400 elefanti) che hanno "messo alla prova" la sua struttura; a seguire, 2 camion hanno poi percorso l'intero ponte a una velocità massima di 80 chilometri orari, per testarne le vibrazioni. Gli effetti dei test sulla struttura del ponte sono stati monitorati in tempo reale anche mediante l'impiego di strumenti di rilevamento ad alta precisione. Il Ponte di Braila è della stessa tipologia – ponte sospeso – del Ponte sullo Stretto di Messina, rispetto al quale è grande oltre la metà. Commissionato da Cnair per il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture romeno, il ponte sospeso sul Danubio ha una campata centrale di 1.120 metri, è lungo 1.975 metri ed è dotato di 4 corsie di marcia, con corsie di emergenza e piste ciclabili e pedonali. (segue) (Com)